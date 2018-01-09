НАБУ подтвердило завершение следствия по делу Мартыненко

Материалы открыты для ознакомления адвокатами.

НАБУ подтвердило завершение следствия по делу Мартыненко
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило завершение следствия по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко, которое касается завладения средствами ГП "ВостГОК" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

9 января детективы открыли доступ к материалам дела для Мартыненко и его адвокатов. Адвокат Мартыненко Петр Бойко заявил, что его подзащитный написал заявление об отказе лично знакомиться с этими материалами, поручив это защите.

Мартыненко подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация завладения чужим имуществом), ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (организация завладения чужим имуществом, совершенного преступной организацией), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (организация отмывания денег преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

Кроме Мартыненко, в деле проходят действующие сотрудники ВостГОКа, концерна "Ядерное топливо", "Нафтогаза Украины", "Объединенной горно-химической компании", НАЭК "Энергоатом".

Напомним, что дело по "Энергоатому" было начато еще в декабре 2015 года. Параллельно расследовалось дело о хищениях на ВостГОКе. В ноябре 2017 года их объединили в одно производство.


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