Прокуратура обвинила работника Интерпола в похищении человека
После ознакомления защиты с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд.
Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении инспектора отдела Укрбюро Интерпола и Европола и двух его сообщников по факту похищения человека, ограбления и незаконного хранения боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.
В ходе следствия установлено, что участники преступной группы, сговорившись между собой, решили завладеть деньгами гражданина, который собирался продавать свой автомобиль. Назначив ему встречу в условленном месте, злоумышленники похитили потерпевшего и вывезли его в лес.
"Работник Интерпола непосредственно участвовал в похищении потерпевшего и нанесении ему телесных повреждений. Также он сообщил последнему, что тот якобы подозревается в уголовном правонарушении, а именно - в мошенничестве, и предложил за 10 тыс. долларов США не принимать меры по привлечению его к ответственности. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший пообещал злоумышленникам отдать 85 тыс. гривен, которые хранились у него дома, на что последние согласились. После этого, похитители заставили потерпевшего снять с банковского счета еще 24 тыс. гривен и в дальнейшем также завладели этими денежными средствами", - сообщили в прокуратуре.
В ходе следствия был проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, которые позволили собрать необходимую доказательную базу для объявления злоумышленникам, в том числе работнику Интерпола, о подозрении по ч.2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 УК Украины. Еще одному фигуранту инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК - по факту изъятия боеприпасов.
После ознакомления защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.
"Кроме того, в отдельное уголовное производство были выделены материалы в отношении еще одного злоумышленника, который дружил с потерпевшим и навел на него подозреваемых. Указанный гражданин объявлен в государственный розыск", - добавили с столичной прокуратуре.
Напомним, в октябре прошлого года в Киеве арестовали полицейского за помощь в похищении бизнесмена из Ровно.
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