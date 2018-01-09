В Израиле неизвестные с ножами напали на племянника французского премьера

О задержании подозреваемых в нападении не сообщалось.

Фото: rus.delfi.ee

На израильском курорте Эйлат неизвестные с ножами напали на племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и двух его знакомых.

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что раненых нашли на улице, в месте для прогулок. На них напала банда израильских мужчин.

Ynetnews уточняет со ссылкой на полицию, что двое туристов получили легкие ранения, третий был ранен серьезнее. Издание не уточняет, как сильно пострадал племянник Филиппа. Пострадавших доставили в местный медицинский центр Йосефталь. Двоих туристов выписали на следующее утро, третий остался в больнице.

Израильская полиция начала расследование инцидента. До сих пор о задержании подозреваемых в нападении не сообщалось.

The Telegraph отмечает, что нападение произошло на фоне напряженных отношений между Францией и Израилем. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны отказались признать Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, что ранее в январе парламент Израиля осложнил возможное разделение Иерусалима.