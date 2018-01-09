Украина заняла 1-е место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире

На протяжении последних пяти лет 1-е место неизменно сохраняется за паспортом Германии.

Фото: Макс Требухов

Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире, существенно улучшив свои позиции благодаря получению безвизового режима с Европейским Союзом в 2017 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners.

На протяжении последних пяти лет первое место в этом рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.

Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь стран: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

РоSSия заняла 48-е место в индексе, разделив его с Молдовой и Черногорией. РоSSияне могут посещать без визы 110 стран мира. Отмечается, что практически все страны СНГ улучшили показатели прошлого года.

Если говорить о странах, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, то самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии (174 страны). Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта - 8-10 млн евро. Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере 1-2 млн евро, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно. Среди карибских стран с инвестиционными программами самым мобильным паспортом является паспорт Сент-Китса и Невиса с безвизовым доступом в 139 стран мира.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта, которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.