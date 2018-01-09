Британские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителей

Иностранные тренера сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции "Орбитал".

?Британские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителей
Фото: mil.gov.ua

Инструкторы из Великобритании начали очередной двухнедельный этап подготовки военных правоохранителей в Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что более 30 слушателей "будут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонных действий в городских условиях и противодействии самодельным взрывным устройствам".

"Наши военнослужащие получили большой опыт осуществления профессиональной деятельности в зоне проведения антитеррористической операции, и я убежден, что у них есть чем поделиться с нашими международными партнерами, - рассказал начальник Центра майор Олег Керницкий.

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Иностранные инструкторы сотрудничают с Минобороны в рамках операции "Орбитал" и уже провели несколько разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Напомним, ранее в Минобороны разработали законопроект о военной полиции.


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