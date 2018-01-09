Председательство Канады в G7 - уникальная возможность заострить внимание на агрессии РоSSии против Украины, - Даниил Лубкивский

Дипломат предлагает организовать новую международную площадку для обсуждения.

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Под эгидой Канады, которая с начала года председательствует в Группе Семи, следует начать новую международную площадку для обсуждения ситуации в захваченном Россией Крыму и на оккупированной части Донбасса. Об этом в своей статье в газете «День» заявил Даниил Лубкивский, дипломатический советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2015-2016 годах, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014).

Он напомнил, что с 1 января Канада начала годовое председательство в одном из самых влиятельных мировых объединений - Группе Семи (G7), неформальном клубе семи наиболее развитых демократий и экономик мира.

Председательство Канады в G7, подчеркнул в он, - это уникальная возможность обострить глобальное внимание к агрессии РоSSии против Украины: «Правительство Канады имеет все возможности, чтобы стать влиятельным инициатором новых усилий для восстановления мира и безопасности в нашем регионе, защиты международного права на примерах Украины и других государств, подвергшихся покушения со стороны РоSSии, и защиты прав человека на оккупированных украинских территориях», - подчеркнул Даниил Лубкивский.

По его убеждению, под эгидой Канады следует начать новую международную площадку для обсуждения состояния соблюдения прав человека в захваченном Россией Крыму и на оккупированной части Донбасса: «о масштабных преследования; политических и национальных репрессиях; притеснениях крымских татар, украинской и других национальных сред; подавлении свободы слова, выбора и вероисповедания».

«Суть такого замысла - это привлечение мирового внимания к неизреченному и часто мало известных миру человеческих страданий вследствие агрессивной политики РоSSии и ее покушения против цивилизованного мироустройства», говорится в статье.

Даниил Лубкивский отметил, что такая форма работы не противоречила бы существующим переговорным форматам или средствам консолидированного международного давления на РоSSию. Наоборот, такой подход «позволит преодолеть искусственное разделение тем оккупации Крыма и Донбасса». Природа оккупации - одна. Суть нарушений прав человека - одна. Агрессор - тот же. И рано или поздно агрессор должен нести ответственность за свои преступления», - подчеркнул он.

«В 2018 году нам очень нужна взаимная сильная политическая воля, чтобы действительно двинуться к миру и безопасности», - добавил Даниил Лубкивский.