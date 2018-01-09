Дело о безосновательной выдаче чиновниками МВД наградного оружия передали в ГПУ
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Генеральную прокуратуру уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками Министерства внутренних дел гражданским лицам наградного оружия.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП.
"Дело ушло по назначению в Генпрокуратуру", - сказал он.
Собеседник не уточнил, когда именно дело было передано в Генеральную прокуратуру.
Как сообщалось, 6 июля 2017 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло и передало Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками Министерства внутренних дел гражданским лицам наградного оружия.
Ранее статистику вручения "наградных" пистолетов, автоматов и пулеметов, которая, получается, велась в МВД, публиковал в социальной сети Facebook сам Арсен Аваков. По его словам, за 2014-2016 годы он собственноручно вручил 1 322 "ствола", лишь около 100 из которых достались гражданским лицам.
По подсчетам журналистов, скорость раздачи оружия министром составила по 32 "ствола" в месяц.
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