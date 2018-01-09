ЕС установит сроки следующей волны расширения территории – СМИ
Евросоюз готовится утвердить 2025 год в качестве крайнего срока для следующей волны расширения, но споры в Балканских странах могут задержать этот процесс.
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По данным издания, 14 февраля 2018 года Еврокомиссия утвердит новый стратегический документ, в котором будет установлена ??соответствующая дата.
"У западных балканских партнеров теперь есть историческое окно возможностей. С сильной политической волей, внедрением реальных реформ и решением длительных споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству до 2025 года", - говорится в проекте документа.
Документ также указывает, что Албания, Босния, Македония и Косово "также должны быть хорошо развиты на европейском пути к тому времени" или, согласно альтернативной фразе, помещенной в скобки, их "переговоры... должны хорошо развиться к тому времени".
Сербия и Черногория уже открыли переговоры о вступлении в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в текущем году, если Македония сможет решить спор о своем названии с Грецией.
Босния надеется получить статус "кандидата", тогда как Косово пытается официально попросить, чтобы его назвали кандидатом.
Документ Еврокомиссии предупреждает, что местные споры могут задержать "амбициозные сроки".
"ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры с западных Балкан должны урегулировать такие споры в срочном порядке", - говорится в проекте.
Документ предлагает решать исключительные пограничные споры в арбитражных судах, например в Гааге, и любое решение должно быть "обязательным, окончательным" и "полностью уважаться".
Наиболее серьезный спор касается непринятия Сербией независимости Косова.
В документе Еврокомиссии говорится, что "всесторонняя нормализация отношений между Сербией и Косовым в форме юридически обязывающего соглашения "была бы решающей" для обеих стран в плане перспектив присоединения к ЕС.
Однако проблемы Косова выходят за пределы Сербии. Пять стран-членов ЕС также не признают независимость страны.
Еще один нерешенный вопрос – спор о названии Македонии – может быть решен в ближайшие несколько месяцев.
Греция долгое время блокировала македонские переговоры о вступлении в ЕС и НАТО, поскольку название Македонии, по ее мнению, означает территориальную претензию на пограничный греческий регион с таким же названием. Но правительства в Скопье и Афинах показали, что они близки к урегулированию вопроса в ООН.
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