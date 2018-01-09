Музейщики отвергли оценку Института демографии НАНУ по количеству жертв Голодомора

Одни ученые говорят о 3,9 млн человек, другие - о 7 млн.

Музейщики отвергли оценку Института демографии НАНУ по количеству жертв Голодомора
Фото: Макс Требухов

Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" считает, что жертвами Голодомора 1932-1933 годов стали не менее 7 млн человек в Украине и не менее 3 млн за ее пределами.

Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор мемориала Олеся Стасюк.

По ее словам, 2 года назад Музей Голодомора совместно с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко при поддержке Фонда Голодомора - геноцида провели международную конференцию "Голодомор 1932-1933 годов: потери украинской нации", по итогам которой ученые приняли резолюцию. "В этой резолюции зафиксировано, что на сегодня количество потерь от Голодомора составляют не менее 7 млн в Украине, и 3 млн - за ее пределами... Было рекомендовано, пока не будет установлено окончательное количество потерь, употреблять именно эти показатели в научных учреждениях, СМИ, дипкорпусе и государственным учреждениям в образовательной и просветительской работе", - сказала она.

Тем не менее Институт демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины продолжает настаивать, что количество жертв Голодомора в Украине - 3,9 млн человек. Такой вывод был сделан еще несколько лет назад на основе анализа данных переписи населения 1926, 1937 и 1939 годов и был заново озвучен в ноябре 2017 года по случаю годовщины Голодомора.

"Демографы продолжают "консервировать" в научной сфере в Украине и за границей количество потерь в 3,9 млн... Официальной статистике, которую вела советская власть в отношении Украины, доверять не стоит. И количество жертв Голодомора, при подсчете которого за основу взяты официальные статистические данные, является значительно заниженным", - считает Стасюк.

В свою очередь профессор Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Сергийчук подчеркнул, что окончательное количество потерь от Голодомора еще предстоит установить.

"Почему мы не можем согласиться в нашими демографами в их оценке жертв в 3,9 млн? Их заявления базируются на данных переписи населения. Переписей тогда было 3: 1926 года, 1937 и 1939 года", - сказал он. По словам профессора, достоверность данных этих переписей вызывают сомнения. Сергийчук также считает, что во время Голодомора 1932-1933 годов умерли не менее 7 млн человек.

Напомним, в ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В сентябре 2017 во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в США президент Петр Порошенко призвал мир тоже сделать это.

Сейчас Голодомор признали геноцидом около двух десятков стран мира, Еще в ряде стран его признали органы власти их отдельных территориальных единиц.


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