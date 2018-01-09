Китай намерен увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке - СМИ

Китай намерен увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке - СМИ

Китайская Народная Республика планирует построить вторую военно-морскую базу на Ближнем Востоке рядом с портом города Гвадар (Пакистан).

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"База рядом с Гвадаром будет использована для размещения военных судов и служить для различных логистических целей", - говорится в сообщении.

Китай объясняет необходимость новой базы тем, что сейчас Гвадар - гражданский порт, и там нельзя размещать военные корабли.

В сообщении отмечается, что гвадарский порт является ключевым для китайской экономической стратегии «Один пояс - один путь». Пакистан рассматривается как важный экономический коридор, который в рамках стратегии должен соединить Китай и Африку.

Будущая китайская военно-морская база в Пакистане станет уже второй в регионе. Первую КНР в прошлом году открыла в Джибути.




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