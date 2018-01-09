Китай намерен увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке - СМИ

Китайская Народная Республика планирует построить вторую военно-морскую базу на Ближнем Востоке рядом с портом города Гвадар (Пакистан).

Об этом сообщает газета South China Morning Post .

"База рядом с Гвадаром будет использована для размещения военных судов и служить для различных логистических целей", - говорится в сообщении.

Китай объясняет необходимость новой базы тем, что сейчас Гвадар - гражданский порт, и там нельзя размещать военные корабли.

В сообщении отмечается, что гвадарский порт является ключевым для китайской экономической стратегии «Один пояс - один путь». Пакистан рассматривается как важный экономический коридор, который в рамках стратегии должен соединить Китай и Африку.