Госпогранслужба заявила о провокациях со стороны РФ в связи с запуском биометрического контроля
РоSSия отказалась пропускать 18 машин из Украины без объяснения причин.
Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что роSSийская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение Украиной биометрического контроля.
"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны РоSSийской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток роSSийская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - приводятся слова Серватюка на сайте МВД.
Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.
Серватюк добавил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из которых 24 тыс. - россияне.
За трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.
Напомним, 1 января 2018 начала работать система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией биоконтроль в тестовом режиме заработал раньше - с 27 декабря. Биометрический контроль на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, проживающих на полуострове.
Новая система фиксации биометрических данных позволяет контролировать срок пребывания в стране, а также подключена к базам Интерпола. На границе проверяют паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, не имеющих биометрических паспортов.
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