Госпогранслужба заявила о провокациях со стороны РФ в связи с запуском биометрического контроля

РоSSия отказалась пропускать 18 машин из Украины без объяснения причин.

Фото: dpsu.gov.ua

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что роSSийская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение Украиной биометрического контроля.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны РоSSийской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток роSSийская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - приводятся слова Серватюка на сайте МВД .

Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Серватюк добавил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из которых 24 тыс. - россияне.

За трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Напомним, 1 января 2018 начала работать система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией биоконтроль в тестовом режиме заработал раньше - с 27 декабря. Биометрический контроль на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, проживающих на полуострове.

Новая система фиксации биометрических данных позволяет контролировать срок пребывания в стране, а также подключена к базам Интерпола. На границе проверяют паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, не имеющих биометрических паспортов.