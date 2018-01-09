НАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокат

Экс-депутат собирается привлечь к ответственности "всех причастных к фальсификациям".

НАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокат
Фото: Сергей Нужненко

НАБУ отказывается предоставить Николаю Мартыненко для ознакомления все заявленные материалы дела из-за отсутствия доказательной базы в отношении бывшего депутата. Об этом сказал его адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба Николая Мартыненко.

"НАБУ более 2 лет пиарилось на так называемом "деле Мартыненко" и в конце концов анонсировало окончания расследования до конца 2017 г. Однако, когда Николай Мартыненко 9 января 2018 г. законопослушно пришел в НАБУ на ознакомление с материалами дела (заявлено 200 томов), НАБУ отказалось их выдавать (ограничившись отдельными кусками в виде 10-и томов). При этом присутствовал детектив Семак, которого суд отстранил от этого расследования из-за конфликта интересов и политической ангажированности. НАБУ даже не смогло предоставить перечня всех материалов (!) Похоже, что никаких 200 томов в природе не существует, и НАБУ наспех пытается что-то слепить в последний момент. Поэтому Николай Мартыненко написал заявление об отказе лично знакомиться с этими "материалами", поручив это адвокату", - сообщил Петр Бойко.

Пресс-служба экс-депутата акцентировала, что "Николай Мартыненко считает это дело сфальсифицированным и политически мотивированным. Он еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского мандата, а руководство НАБУ решило этим воспользоваться в политической борьбе и для собственного пиара. Для всех давно очевидна политическая ангажированность и избирательность НАБУ, которое закрывает глаза на коррупцию своих друзей".

У Мартыненко также подчеркнули, что его дело "стало первым политическим делом НАБУ и рекордсменом по продолжительности фальсификаций. НАБУ за более чем 2 года может предъявить только макулатуру. Это дело развалится в любом суде. Всех причастных к фальсификациям Николай Мартыненко привлечет к уголовной ответственности". В пресс-службе экс-депутата напомнили о начатом расследовании против руководителя детективов НАБУ Калужинского, который пытался фальсифицировать показания против Мартыненко.


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