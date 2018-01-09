В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам

В Польше на фирме Lindab, расположенной в с. Верухово под Варшавой, украинцам выдали униформу другого цвета, чем полякам.

Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza .

Местный предприниматель объяснил свое изобретение тем, что цвет указывает на степень владения польским языком, но антирасистское объединение Nigdy wi?cej ("Никогда больше") заявляет о нарушениях.



На предприятии, которое производит крыши и желоба, работает 200 человек, из которых 40 украинцы. Все работники носят голубые штаны и футболки разных цветов - в зависимости от должности. Бригадир носит красную, механик - зеленую футболку. Тем временем украинцам выдают желтые и оранжевые. Желтые предназначены для лиц, которые не знают польского языка, а оранжевые для тех, кто владеет польским или английским.

Объединение "Никогда больше" имеет предостережение к такому цветовому разделению. Доктор Анна Татар указывает на то, что такая система отбирает сотрудников с точки зрения на происхождение. По мнению представительницы антирасистской общественной организации в этом случае, поляки имеют футболки несмотря на характер работы, которую они выполняют, а украинцы учитывая национальность.



"Это унизительная практика, указывание пальцем", - считает Анна Татар.

Аналогичное мнение разделяет Наталья Панченко - основательница общества "Евромайдан-Варшава". Она утверждает, что если бы пришлось работать в другом наряде чем коллеги-поляки, только учитывая то, что украинка, то чувствовал бы себя униженной. Вместе с тем, она выразила мнение, что ни один из украинцев официально не пожаловался из-за страха потерять работу.



"Такие работники привязаны к работодателю. Потому что, если потеряют работу, то смогут только месяц на то, чтобы подать новое заявление о разрешении на пребывание и должны в этот срок найти другого работодателя, который захочет их легально трудоустроить", – пояснила Панченко.

Между тем, работодатель считает, что привязка цвета футболки к знанию языка имеет исключительно положительные моменты. По его словам, речь идет об упрощении контакта.



"Например, если бригадир имеет намерение что-то объяснить украинцу, который не знает польского, то может попросить помощи у его соотечественника в оранжевой футболке", - объяснил работодатель и заверил, что работников из Украины трактуют идентично с поляками, когда речь идет о вознаграждении, премии или праздничные бонусы.

Декан факультета Права и Социальной коммуникации вроцлавского филиала Университета SPWP профессор Моника Левандовіч-Мачніковська, к которой журналисты обратились за комментарием, не смогла однозначно оценить ситуацию. По ее убеждению, если работники с Украины получают такую же зарплату как и поляки и работают на основе аналогичных трудовых договоров, то нет никакой дискриминации ввиду основы трудового права. Другое дело, когда поведение работодателя нарушает достоинство и другие личные права работников.