В Венгрии радикальную партию "Йоббик" оштрафовали на $1,2 млн

Ревизионное госуправление Венгрии дало радикалам 15 дней на уплату штрафа.

В Венгрии радикальную партию

Ревизионное госуправление Венгрии оштрафовало националистическую оппозиционную партию "Йоббик" на $1,29 млн за антиправительственную рекламную кампанию, профинансированную противником премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Партия оштрафована за проведение рекламной кампании по ценам ниже рыночных", - говорится в сообщении.

Государственное ревизионное управление страны дало радикалам 15 дней, чтобы уплатить штраф, который равен ценовому преимуществу, которое незаконно получила партия для кампании, в рамках которой обвиняют Орбана и некоторых его соратников в коррупции. Отмечается, что сумма штрафа превышает две трети ежегодных государственных субсидий партии "Йоббик" (475,8 млн форинтов).

Субсидии "Йоббик" также должны быть сокращены на такую же сумму, как и штраф, сообщили в Государственном ревизионном управлении.

В свою очередь в партии заявили, что такое взыскание может навредить их избирательной кампании.

Как отмечается, партия использовала рекламные щиты, которые принадлежат магнату Лайошу Симичке, бывшему союзнику Орбана, который с тех пор стал сторонником ультраправых.

Партия "Йоббик" получила государственные средства на сумму около миллиарда форинтов в 2015 и 2016 годах. В Государственном ревизионном управлении подчеркивают, что финансовые операции партии за этот период не были достаточно прозрачными.

Напомним, что в конце сентября в Украину не пустили депутата венгерской радикальной партии "Йоббик".


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