Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по военным объектам

Израильские военные отказались от комментариев.

Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по военным объектам
Архивное фото

Сирийская армия обвинила Израиль в ракетных ударах по военным постам вблизи столицы Дамаска.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление армии Сирии.

Сирийские военные утверждают, что их ПВО противостояла ракетным атакам, осуществленным сегодня утром из воздушного пространства Ливана, по военным постам в пригороде Дамаска.

По данным сирийских военных, несколько ракет были запущены в 2:40 ночи по местному времени, после чего было произведено еще два запуска в 3:04 и еще четыре в 4:14.

Военные также заявили, что сирийская ПВО сбила одну из ракет, а остальные упали на один из сирийских военных объектов, нанеся материальный ущерб.

Израильские военные отказались от комментариев.

Напомним, роSSийская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подвергалась атакам беспилотников на прошлой неделе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа МакмастерЗаявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура обвинила работника Интерпола в похищении человекаПрокуратура обвинила работника Интерпола в похищении человека
КНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военнымиКНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военными
Министр Рева уехал лечить воспаление легких в Израиль - СМИМинистр Рева уехал лечить воспаление легких в Израиль - СМИ
Израиль нанес ракетный удар по объектам Хамаса в Секторе ГазыИзраиль нанес ракетный удар по объектам Хамаса в Секторе Газы
Израиль подписал соглашение, предусматривающее отказ от еврейских поселенийИзраиль подписал соглашение, предусматривающее отказ от еврейских поселений
Израиль нанес удары по двум позициям ХАМАСИзраиль нанес удары по двум позициям ХАМАС
Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКОИзраиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО
Израиль страдает от засухи: тысячи людей под Стеной плача молятся о дождеИзраиль страдает от засухи: тысячи людей под Стеной плача молятся о дожде
Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию ИранаИзраиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана
Израиль хочет построить железнодорожную станцию вблизи Стены плача и посвятить ее ТрампуИзраиль хочет построить железнодорожную станцию вблизи Стены плача и посвятить ее Трампу
Последние новости
Подгружаем последние новости