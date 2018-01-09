Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по военным объектам

Израильские военные отказались от комментариев.

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Сирийская армия обвинила Израиль в ракетных ударах по военным постам вблизи столицы Дамаска.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление армии Сирии.

Сирийские военные утверждают, что их ПВО противостояла ракетным атакам, осуществленным сегодня утром из воздушного пространства Ливана, по военным постам в пригороде Дамаска.

По данным сирийских военных, несколько ракет были запущены в 2:40 ночи по местному времени, после чего было произведено еще два запуска в 3:04 и еще четыре в 4:14.

Военные также заявили, что сирийская ПВО сбила одну из ракет, а остальные упали на один из сирийских военных объектов, нанеся материальный ущерб.

Израильские военные отказались от комментариев.

Напомним, роSSийская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подвергалась атакам беспилотников на прошлой неделе.