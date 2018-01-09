В США объявили об окончании миграционной программы для сальвадорцев

Американская программа для граждан Сальвадора может быть завершена в 2018 году. То же самое может случиться и с программами для жителей Гаити, Никарагуа и Гондураса.

Правительство США намерено в ближайшее время ужесточить миграционную политику.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в понедельник, 8 января, в результате этого в сентябре 2018 года истекут сроки действия временных разрешений на пребывания около 200 тысяч граждан Сальвадора, живущих в США .

После этого ранее находившиеся под особой защитой сальвадорцы должны будут либо покинуть страну, либо подать документы на постоянный вид на жительство. Эти прошения, однако, могут быть отклонены.

Особый статус (Temporary protected status, TPS) сальвадорцы получили в 2001 году после того, как в стране произошли два разрушительных землетрясения, в результате которых десятки тысяч людей остались без домов. В 2018 году подобная программа может завершиться также для жителей Гондураса, а в в 2019 году - для жителей Гаити и Никарагуа.

Критики завершения программы заявляют, что таким образом Белый дом может разлучить тысячи семей. Указывается также, что окончание миграционной программы для граждан Сальвадора, Гаити и Гондураса может оказать отрицательное влияние на ряд отраслей американской экономики, в том числе на строительство, переработку продуктов питания, содержание гостиниц и ресторанов, а также уход за больными. "От этого решения все только проиграют и никто не выиграет", - заявил директор американского Центра по изучению вопросов миграции Дональд Кервин.