КНДР сообщила о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане

В Сеуле предположили, что сборные КНДР и Южной Кореи могут объединиться для участия в Олимпиаде.

КНДР сообщила о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане
Фото: newsil.ru

Северная Корея намерена отправить делегацию спортсменов в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх.

Об этом сообщает Bloomberg.

Представители КНДР и Южной Кореи провели переговоры в населенном пункте Пханмунджом, который разделен на две части и располагается на территории двух стран - участников обсуждения.

Как пишет ВВС, в Сеуле предположили, что сборные КНДР и Южной Кореи могут объединиться для участия в Олимпиаде. Представители Сеула предложили устроить на открытии Олимпийских игр воссоединение семей, разделенных Корейской войной. Как отреагировала на эти предложения КНДР, не сообщается.

"Северная сторона предложила направить на игры делегацию высокого уровня, делегацию Национального олимпийского комитета, спортсменов, сторонников, артистов, наблюдателей, команду тхэквондо с самопрезентацией и журналистов", - рассказал заместитель министра юстиции Сеула Чун Хэ-Сун (цитата по ВВС). По его словам, он также призвал КНДР к переговорам по военным вопросам.

Как сообщалось ранее, КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа МакмастерЗаявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Блок рекламы


Похожие новости
КНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военнымиКНДР и Южная Корея восстановят "горячую линию" между военными
КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три годаКНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Южная Корея предложила КНДР провести переговорыЮжная Корея предложила КНДР провести переговоры
Ким Чен Ын заявил о завершении процесса формирования ядерных сил КНДРКим Чен Ын заявил о завершении процесса формирования ядерных сил КНДР
Южная Корея задержала танкер с бензином для КНДРЮжная Корея задержала танкер с бензином для КНДР
Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДРЯпония рассматривает четыре варианта войны с КНДР
КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциалКНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал
Волкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на ДонбассеВолкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на Донбассе
Правительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьерПравительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьер
Последние новости
Подгружаем последние новости