КНДР сообщила о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане
В Сеуле предположили, что сборные КНДР и Южной Кореи могут объединиться для участия в Олимпиаде.
Северная Корея намерена отправить делегацию спортсменов в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх.
Об этом сообщает Bloomberg.
Представители КНДР и Южной Кореи провели переговоры в населенном пункте Пханмунджом, который разделен на две части и располагается на территории двух стран - участников обсуждения.
Как пишет ВВС, в Сеуле предположили, что сборные КНДР и Южной Кореи могут объединиться для участия в Олимпиаде. Представители Сеула предложили устроить на открытии Олимпийских игр воссоединение семей, разделенных Корейской войной. Как отреагировала на эти предложения КНДР, не сообщается.
"Северная сторона предложила направить на игры делегацию высокого уровня, делегацию Национального олимпийского комитета, спортсменов, сторонников, артистов, наблюдателей, команду тхэквондо с самопрезентацией и журналистов", - рассказал заместитель министра юстиции Сеула Чун Хэ-Сун (цитата по ВВС). По его словам, он также призвал КНДР к переговорам по военным вопросам.
Как сообщалось ранее, КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года.
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