КНДР сообщила о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане

В Сеуле предположили, что сборные КНДР и Южной Кореи могут объединиться для участия в Олимпиаде.

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Северная Корея намерена отправить делегацию спортсменов в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх.

Об этом сообщает Bloomberg.

Представители КНДР и Южной Кореи провели переговоры в населенном пункте Пханмунджом, который разделен на две части и располагается на территории двух стран - участников обсуждения.

Как пишет ВВС, в Сеуле предположили, что сборные КНДР и Южной Кореи могут объединиться для участия в Олимпиаде. Представители Сеула предложили устроить на открытии Олимпийских игр воссоединение семей, разделенных Корейской войной. Как отреагировала на эти предложения КНДР , не сообщается.

"Северная сторона предложила направить на игры делегацию высокого уровня, делегацию Национального олимпийского комитета, спортсменов, сторонников, артистов, наблюдателей, команду тхэквондо с самопрезентацией и журналистов", - рассказал заместитель министра юстиции Сеула Чун Хэ-Сун (цитата по ВВС). По его словам, он также призвал КНДР к переговорам по военным вопросам.