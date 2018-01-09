За сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли 6 раз, трое военных ранены

За сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли 6 раз, трое военных ранены

За сутки, 8 января, в зоне АТО на Донбассе противник обстрелял позиции ВСУ 6 раз. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” начиная с 19:00 придерживались Рождественского перемирия, но перед тем сепаратисты не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Темная половина прошедших суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Однако до того, боевики 6 раз нарушали перемирие.

"На Луганском направлении более 4 часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарск дуги. Сначала боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили недалеко от этого населенного пункта около полусотни боеприпасов, а впоследствии, из пулеметов и гранатометов, вели огонь на подступах к Светлодарска. На Донецком направлении оккупанты стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов - вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В основном боевики применяли стрелковое оружие, включая снайперское, а позже усилили давление - добавили гранатометы. В этом районе украинские военнослужащие были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Напомним, в понедельник, 8 января, боевики из «Л(Д)НР» продолжали обстреливать укрепления ВСУ на Донецком и Луганском направлениях.




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