КГБ Беларуси завербовала украинца из Черниговской области

Шпион сдался СБУ и был освобожден от ответственности.

Гражданин Украины летом 2017 года был завербован Комитетом государственной безопасности Беларуси, следует из определения суда от 29 декабря, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в документе, украинец в течение 2006-2017 годов постоянно проживал вместе с женой в Хойникском районе Гомельской области Беларуси. Но в июне 2017 белорусские власти лишили его вида на жительство, и он вынужденно вернулся к родителям в поселок Репки Черниговской области, продолжая периодически ездить в Беларусь для посещения жены и для заправки горючим автомобиля.

В июле 2017 года во время очередной поездки в Беларусь в пункте пропуска "Новая Гута" (Гомельская область) под угрозой депортации и запрета на въезд сотрудник КГБ Беларуси предложил украинцу секретное сотрудничество, и он согласился, подписав соответствующие документы. В судебном определении отмечается, что украинец должен был получать задания и передавать собранную информацию в ходе поездок в Беларусь во время личных встреч с сотрудником Комитета государственной безопасности Беларуси в пункте пропуска "Новая Гута".

В частности, речь шла о сборе разведывательной информации об автомобильном транспорте и личном составе Государственной пограничной службы Украины и правоохранительных органов Украины, находящихся на территории Репкинского района Черниговской области возле границы с Беларусью, а также информации о местных жителях, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2017 года против гражданина Украины было открыто уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Однако поскольку украинец добровольно пришел в СБУ с заявлением о своей связи с представителями Беларуси, а следствие не установило реального ущерба государственным интересам Украины, его освободили от уголовной ответственности.

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что 25 октября в Минске был задержан собкор UA:Украинское радио Павла Шаройко.