Трое военных ранены за сутки на Донбассе

С наступлением темноты боевики прекратили стрелять.

Трое военных ранены за сутки на Донбассе
Фото: Макс Левін

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

К 19:00 понедельника роSSийско-оккупационные группировки шесть раз нарушили перемирие, после этого не было зафиксировано ни одного обстрела, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении более четырех часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили недалеко от этого населенного пункта около полусотни боеприпасов, а впоследствии из пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении оккупанты стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитниках Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов - вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли здесь стрелковое оружие, включая снайперское, а позже усилили давление - добавили гранатометы. В этом районе силы АТО были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, на Рождество в зоне АТО был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков. Во время выполнения боевого задания один военный получил ранения.


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