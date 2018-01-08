Подозреваемому в убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко

Генпрокурор поблагодарил правоохранителей, которые в "условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело".

Подозреваемому в убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко
Фото: iamir.info

Подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской", - написал он в фейсбуке.

Луценко поблагодарил всех работников Нацполиции и прокуратуры, которые в "условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело".

Генпрокурор отметил, что "так же сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года".

Ранее в понедельник в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. По предварительным данным, им оказался близкий родственник преступника, который насмерть сбил ее сестру.

Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.


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