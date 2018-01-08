Подозреваемому в убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко
Генпрокурор поблагодарил правоохранителей, которые в "условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело".
Подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской", - написал он в фейсбуке.
Луценко поблагодарил всех работников Нацполиции и прокуратуры, которые в "условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело".
Генпрокурор отметил, что "так же сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года".
Ранее в понедельник в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. По предварительным данным, им оказался близкий родственник преступника, который насмерть сбил ее сестру.
Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.01.2018 04:01