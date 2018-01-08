Под Винницкую епархию УПЦ МП принесли гроб с надписью "логово оккупантов"

В епархии заявили, что поступили бы иначе, чем запорожский священник.

Фото: 20 минут

Фото: 20 минут

Фото: 20 минут

В Виннице около десяти активистов устроили акцию. У здания Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата они разместили на заборе плакаты с различными надписями и положили детские игрушки и гроб с надписью "Логово роSSийских оккупантов".

Об этом сообщает местный портал 20 минут.

По словам активистов, собравшихся под стенами епархии, акция посвящена трагическим событиям, которые произошли в Запорожье, и проходит во многих городах страны.

"В Виннице мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению сегодня выходной, и к нам вышел только охранник. Но он взял у нас большую куклу. Обещал передать владыке. Этой акцией мы хотели показать, что ситуация, сложившаяся в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Как может быть, что находясь уже на кладбище священник отказывается отпевать маленького ангелочка?", - рассказывает соорганизатор акции Юлия Пискунова.

Событие прокомментировал представитель Московского патриархата.

"Ситуация неприятная и страшная! Прежде всего потому, что унесла жизни людей. Считаю, что в этой ситуации было бы лучше отпеть ребенка. Потому что он был христианином. Я бы поступил иначе, чем запорожский священник. Иначе поступили бы еще несколько винницких священников, с которыми я обсуждал это событие", - отметил протодиакон и секретарь Винницкой епархии УПЦ МП Владислав Демченко.

4 января запорожский сайт Forpost сообщил, что священник УПЦ МП, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания двухлетнего мальчика. Тот погиб вечером 31 декабря в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви, несмотря на просьбы родителей, отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП. В другом храме УПЦ МП им тоже категорически отказали. Впоследствии на похороны приехал священник УПЦ Киевского патриархата, который и провел ритуал.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука поддержал действия священника, отказавшегося отпевать погибшего мальчика.