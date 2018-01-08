"ФСБ прочь!" Активисты пикетировали Киево-Печерскую лавру
Сегодня, 8 января, члены праворадикальной организации С14 блокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. В акции участвовало около 30 человек в балаклавах.
"В Лавре находится штаб сепаров и фсб-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещеных не в церкви МП", - говорится на странице С14 в Фейсбуке.
По сообщениям СМИ, в ходе пикета произошли словесные перепалки и потасовки. К активистам выходил настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. В сети активисты сообщили подробности общения с ним.
"Глава Лавры "Павел" только что заявил следующее:
- На Донбассе воюет неизвестно кто неизвестно с кем
- Ваши бандеровцы убивали украинцев в 1940-х
- Во Львове 90% людей имеют польские паспорта
- Он не жалеет о членстве в Коммунистической партии
Интересно сколько еще ждать действий от государства против этого пророSSийского оплота", - написал в Фейсбуке Олег Слабоспицкий.
К настоящему времени активисты ушли из-под лавры.
Напомним, на прошлой неделе украинцы начали нести под храмы Московского патриархата кукол в знак протеста.
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