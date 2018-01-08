"ФСБ прочь!" Активисты пикетировали Киево-Печерскую лавру

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Сегодня, 8 января, члены праворадикальной организации С14 блокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. В акции участвовало около 30 человек в балаклавах.

"В Лавре находится штаб сепаров и фсб-шников. Они отказываются отпевать бойцов АТО и крещеных не в церкви МП", - говорится на странице С14 в Фейсбуке.

По сообщениям СМИ, в ходе пикета произошли словесные перепалки и потасовки. К активистам выходил настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. В сети активисты сообщили подробности общения с ним.

"Глава Лавры "Павел" только что заявил следующее:

- На Донбассе воюет неизвестно кто неизвестно с кем

- Ваши бандеровцы убивали украинцев в 1940-х

- Во Львове 90% людей имеют польские паспорта

- Он не жалеет о членстве в Коммунистической партии

Интересно сколько еще ждать действий от государства против этого пророSSийского оплота", - написал в Фейсбуке Олег Слабоспицкий.

К настоящему времени активисты ушли из-под лавры.

Напомним, на прошлой неделе украинцы начали нести под храмы Московского патриархата кукол в знак протеста.


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