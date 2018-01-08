Папа Франциск призвал международное сообщество помнить о войне в Украине

Глава Католической Церкви встретился с послами, аккредитованными при Святом Престоле.

Папа Франциск призвал международное сообщество помнить о войне в Украине
Фото: radiovaticana.va

Папа Римский Франциск во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая проходит в начале года, призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в дальнейшем нанося страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, которые затронуты войной, и потерявшим своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых родственников", - сказал глава Католической Церкви, обращаясь к послам, аккредитованным при Святом Престоле.

Отмечается, что во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом Папа Римский делится мыслями о неотложных задачах, стоящих перед международным сообществом. В нынешней речи Папа Франциск сосредоточил свое внимание, среди прочего, на двух важных годовщинах, а именно - 100-летии со дня завершения Первой мировой войны и 70-летии принятия Всеобщей декларации прав человека.

На сегодня двусторонние отношения с Ватиканом поддерживают 183 государства, Суверенный Мальтийский Орден и Европейский Союз. Среди послов - 25 женщин, среди которых - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Татьяна Ижевская. При Святом Престоле аккредитованы также различные международные организации.

Напомним, что в рождественском послании Папа Римский пожелал мира Украине.


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