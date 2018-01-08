Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской

Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Фото: facebook/Anton Gerashchenko

Советник министра внутренних дел народный депутат Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности раскрытия убийства адвоката Ирины Ноздровской.

"Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки", - написал он в фейсбуке.

По его словам, мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

Геращенко подчеркнул, что следствие восстановило "всю картину этого ужасного преступления по минутам".

"Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно. Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение. Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду", - отметил советник главы МВД.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 9 января, после окончания следственных действий, будет обнародована полная информация касательно задержания подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Ранее в понедельник в МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. По предварительным данным, им оказался близкий родственник преступника, который насмерть сбил ее сестру.


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