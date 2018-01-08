Первый в 2018-м корабль НАТО пришвартовался в Одесском порту
Эсминец ВМС США USS Carney пробудет в Одессе до 11 января.
Военный корабль США утром в понедельник пришвартовался у причала нового контейнерного терминала Одесского порта. Американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году, передает Думская.
Как сообщалось, 5 января эскадренный миноносец военно-морских сил США USS Carney транзитом через Босфор вошел в Черное море для укрепления безопасности в регионе.
Корабль вооружен 96 пусковыми установками для различного типа ракет, включая Tomahawk, Standard и Asroc.
В июле 2017 года этот корабль гостил в Одессе и принимал участие в международных учениях Sea Breeze 2017. Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.
Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.
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