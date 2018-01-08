Военные руководители НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИ
Военные руководители НАТО и РоSSии намерены в начале 2018 года встретиться для переговоров - впервые после аннексии Крыма.
Об этом сообщает издание
В частности, речь идет о возможности первой с начала роSSийской агрессии на Востоке Украины встрече между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба роSSийской армии Валерием Герасимовым.
Встреча, как сообщается, должна состояться уже в этом месяце, в январе 2018 года. По данным американского издания, в январе-феврале также запланирована очередная встреча между помощником главы РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым и специальным посланником Белого дома по Украине Куртом Волкером.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в 2018 году активизировать диалог с Россией.
«Я ожидаю, что будет больше встреч, а также больше использования прямых военных каналов связи», - отметил Столтенберг, подчеркивая важность сохранения политической связи с Москвой.
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