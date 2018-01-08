В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"

Открыто уголовное производство по ст.260 УК.

В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники уголовного розыска задержали в Славянске 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР".

Как сообщает пресс-служба полиции, в апреле 2014 года, когда город захватили боевики, ее друзья из "ДНР" дежурили на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Девушка прониклась идеей "русского мира" и тоже вступила в "ДНР", проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей.

Когда начались военные действия на территории Славянска, она вместе с парнем уехала в Донецк. Вскоре он погиб под Дебальцево, а девушка еще некоторое время поработала на "ДНР", а потом решила вернуться в подконтрольный украинским властям Славянск.

Полиция устанавливает детали службы девушки у боевиков. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса - участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Харьковские правоохранители решили посчитать взятку прямо на асфальте (ФОТО)Харьковские правоохранители решили посчитать взятку прямо на асфальте (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
Протесты в Иране: силовики задержали 90 студентовПротесты в Иране: силовики задержали 90 студентов
В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против жесткой экономииВ Саудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против жесткой экономии
Полиция Британии арестовала 6 неонацистов по подозрению в терроризмеПолиция Британии арестовала 6 неонацистов по подозрению в терроризме
В Запорожье задержали чиновников, которые наживались на покойникахВ Запорожье задержали чиновников, которые наживались на покойниках
Участника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИУчастника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИ
В Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городеВ Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городе
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии - СМИДетективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии - СМИ
В Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленныхВ Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленных
В Москве задержали оппозиционера ЯшинаВ Москве задержали оппозиционера Яшина
Последние новости
Подгружаем последние новости