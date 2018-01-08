В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"
Открыто уголовное производство по ст.260 УК.
Сотрудники уголовного розыска задержали в Славянске 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР".
Как сообщает пресс-служба полиции, в апреле 2014 года, когда город захватили боевики, ее друзья из "ДНР" дежурили на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Девушка прониклась идеей "русского мира" и тоже вступила в "ДНР", проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей.
Когда начались военные действия на территории Славянска, она вместе с парнем уехала в Донецк. Вскоре он погиб под Дебальцево, а девушка еще некоторое время поработала на "ДНР", а потом решила вернуться в подконтрольный украинским властям Славянск.
Полиция устанавливает детали службы девушки у боевиков. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса - участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.
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