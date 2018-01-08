Херсонский суд отправил в СИЗО экс-министра оккупационной администрации Крыма

Мера пресечения избрана на один месяц.

Петр Михальчевский Фото: ria.ru

Херсонский городской суд в понедельник избрал меру пресечения для бывшего главы минздрава при оккупационной администрации Крыма Петра Михальчевского.

Служба безопасности Украины 5 января нашла его на киевской квартире, но тогда задерживать Михальчевского не стали. Дело передали в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией .

Государственное обвинение просило взять Михальчевского под стражу на 60 дней, но судья Ярослав Мусулевский решил, что месяца будет достаточно, пишет издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Он будет находиться в СИЗО Херсона.

Михальчевскому подозревается по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Напомним, что глава оккупационной администрации в Симферополе Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.