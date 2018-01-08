Херсонский суд отправил в СИЗО экс-министра оккупационной администрации Крыма
Мера пресечения избрана на один месяц.
Херсонский городской суд в понедельник избрал меру пресечения для бывшего главы минздрава при оккупационной администрации Крыма Петра Михальчевского.
Служба безопасности Украины 5 января нашла его на киевской квартире, но тогда задерживать Михальчевского не стали. Дело передали в Херсон, где расположены крымские органы власти после оккупации полуострова Россией.
Государственное обвинение просило взять Михальчевского под стражу на 60 дней, но судья Ярослав Мусулевский решил, что месяца будет достаточно, пишет издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
Он будет находиться в СИЗО Херсона.
Михальчевскому подозревается по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена).
Напомним, что глава оккупационной администрации в Симферополе Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.
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Политика
08.01.2018 09:15