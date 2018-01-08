Кравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и Россией

"Необходимо, как бы ни было трудно, добиться встречи один на один".

Леонид Кравчук Фото: rian.com.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для того, чтобы остановить войну, которую ведет РоSSия против Украины, нужна непосредственная договоренность между руководством обоих государств.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне роSSийских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией ... что мы можем, что может РоSSия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – сказал Кравчук.

Во-вторых, по словам Кравчука, необходимо изменить "минский формат": или перейти к "будапештскому формату" или оставить "минский", но "наполнить его другим смыслом".

Бывший президент Украины считает, что "прекращение войны" формально зависит от президента РоSSии Владимира Путина.