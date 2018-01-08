Кравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и Россией

"Необходимо, как бы ни было трудно, добиться встречи один на один".

Кравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и Россией
Леонид Кравчук
Фото: rian.com.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для того, чтобы остановить войну, которую ведет РоSSия против Украины, нужна непосредственная договоренность между руководством обоих государств.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне роSSийских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией... что мы можем, что может РоSSия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – сказал Кравчук.

Во-вторых, по словам Кравчука, необходимо изменить "минский формат": или перейти к "будапештскому формату" или оставить "минский", но "наполнить его другим смыслом".

Бывший президент Украины считает, что "прекращение войны" формально зависит от президента РоSSии Владимира Путина.

Напомним, что сейчас мирное урегулирование идет тремя основными путями. В Минске работает Трехсторонняя контактная группа (ОБСЕ, Украина, РоSSия), к которой привлекают в том числе представителей боевиков. Кроме того, существует "нормандский формат" (Франция, Германия, Украина, РоSSия), в рамках которого встречаются политические советники, министры иностранных дел и главы государств. Еще один формат переговоров - это встречи спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.


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