Al-Jazeera рассказала о схемах скупки активов Януковича тремя украинскими олигархами

Трое украинских олигархов провели куплю-продажу части незаконных активов на 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших которые принадлежали окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera , передает ZN.UA .

В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко — газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко — украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известен также как «семейный финансист» Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активвами.

«Вся идея в том, чтобы заморозить активы, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами — это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладете свои деньги в машину, которая убегает с места преступления», — сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.

Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью в Украине разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в «действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов» компании Quickpace Limited.

Председатель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов.

«Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать», — сказал он Al-Jazeera.

Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Впрочем, юрист с Кипра и НАБУ подтвердили, что продажа Quickpace состоялась. И компания перешла в собственность одной из фирм Фукса. Катарский канал отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом роSSийском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.