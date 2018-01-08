Al-Jazeera рассказала о схемах скупки активов Януковича тремя украинскими олигархами

Онищенко

Трое украинских олигархов провели куплю-продажу части незаконных активов на 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших которые принадлежали окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera, передает ZN.UA.

В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенкогазовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко — украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известен также как «семейный финансист» Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активвами.

«Вся идея в том, чтобы заморозить активы, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами — это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладете свои деньги в машину, которая убегает с места преступления», — сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.

Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью в Украине разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в «действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов» компании Quickpace Limited.

Председатель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов.

«Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать», — сказал он Al-Jazeera.

Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Впрочем, юрист с Кипра и НАБУ подтвердили, что продажа Quickpace состоялась. И компания перешла в собственность одной из фирм Фукса. Катарский канал отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом роSSийском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Блок рекламы


Похожие новости
Печерский суд пожаловался на защитников Януковича в КДК адвокатурыПечерский суд пожаловался на защитников Януковича в КДК адвокатуры
В Украине сняли арест со счетов замминистра времен ЯнуковичаВ Украине сняли арест со счетов замминистра времен Януковича
НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег ЯнуковичаНАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича
Луценко анонсировал новую спецконфискацию у ЯнуковичаЛуценко анонсировал новую спецконфискацию у Януковича
Суд арестовал изъятые у экс-заместителя администрации Януковича $1,2 млнСуд арестовал изъятые у экс-заместителя администрации Януковича $1,2 млн
Байден заявил, что уговорил Януковича бежать из УкраиныБайден заявил, что уговорил Януковича бежать из Украины
Суд Мальты определился с тремя подозреваемыми в деле об убийстве журналисткиСуд Мальты определился с тремя подозреваемыми в деле об убийстве журналистки
Швейцария продлила санкции против ЯнуковичаШвейцария продлила санкции против Януковича
Прокуратура планирует спецконфискацию еще 5 млрд гривен Януковича в 2018Прокуратура планирует спецконфискацию еще 5 млрд гривен Януковича в 2018
Аваков заявил, что ему точно известно о командах Януковича разогнать МайданАваков заявил, что ему точно известно о командах Януковича разогнать Майдан
Последние новости
Подгружаем последние новости