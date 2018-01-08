Макрон подарил Си Цзиньпину коня

Это ответ на китайскую "панда-дипломатию".

Макрон подарил Си Цзиньпину коня
Фото: пресс-служба президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибыл с трехдневным визитом в Китай. В качестве государственного подарка председателю КНР Си Цзиньпину он привез кавалерийского коня.

Об этом пишет Reuters.

Восьмилетнего мерина (кастрированный жеребец) по кличке Везувий в Китай доставили несколькими днями раньше.

Такой выбор подарка был сделан в связи с тем, что в 2014 году во время поездки во Францию Си Цзиньпину понравился встречавший его кавалерийский отряд. Кроме того, это своего рода ответ на "панда-дипломатию", которую активно практикует Пекин для улучшения дипломатических связей.

"Этот подарок имеет большое значение для президента, даже несмотря на то, что перевезти коня оказалось непросто по санитарным причинам. Это символ французского величия", - заявили агентству в администрации Макрона.


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