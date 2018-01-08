Фюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФ

Путин сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФ

Президент РоSSии Владимир Путин подписал Указ №578 о присвоении классного чина действительного государственного советника 3 класса начальнику департамента Администрации Президента РФ, куратору сепаратистских группировок в Украине Иналу Ардзинба.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Действительный государственный советник РоSSийской Федерации 3 класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерал-майор.

Как известно, Ардзинба с 2014 года курирует украинское направление в Кремле. 6 ноября 2015 года Прокуратура Одесской области заочно начала расследование в отношении Инала Ардзинба в связи с совершением тяжкого преступления: попыткой изменения государственной границы Украины.         

До этого, в октябре 2015 года, Ардзинба был объявлен в международный розыск. Глава СБУ Василий Грицак делал ряд заявлений о наличии доказательств причастности Ардзинба к созданию террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», а также попытке создания «Бессарабской народной республики» на юге Одесской области.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: предоставленное Украине aмериканское оружие не должно оказаться в руках боевиковWSJ: предоставленное Украине aмериканское оружие не должно оказаться в руках боевиков
Минобороны фюрера РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы в СирииМинобороны фюрера РФ отрицает уничтожение семи самолетов, но признает обстрел авиабазы в Сирии
Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол СШАУкраине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол США
В Украине сняли арест со счетов замминистра времен ЯнуковичаВ Украине сняли арест со счетов замминистра времен Януковича
Решение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington PostРешение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington Post
В Украине начался очередной этап е-декларированияВ Украине начался очередной этап е-декларирования
Индия подарила Украине 130 тыс. доз сыворотокИндия подарила Украине 130 тыс. доз сывороток
С 2018 года в Украине внедряется 12-летнее среднее образованиеС 2018 года в Украине внедряется 12-летнее среднее образование
Полторак: В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали «ни шагу назад»Полторак: В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали «ни шагу назад»
«Черное зеркало» Netflix показал фюрера РФ, который поздравляет жителей США с Новым Годом«Черное зеркало» Netflix показал фюрера РФ, который поздравляет жителей США с Новым Годом
Последние новости
Подгружаем последние новости