Фюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФ
Президент РоSSии Владимир Путин подписал Указ №578 о присвоении классного чина действительного государственного советника 3 класса начальнику департамента Администрации Президента РФ, куратору сепаратистских группировок в Украине Иналу Ардзинба.
Об этом
Действительный государственный советник РоSSийской Федерации 3 класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерал-майор.
Как известно, Ардзинба с 2014 года курирует украинское направление в Кремле. 6 ноября 2015 года Прокуратура Одесской области заочно начала расследование в отношении Инала Ардзинба в связи с совершением тяжкого преступления: попыткой изменения государственной границы Украины.
До этого, в октябре 2015 года, Ардзинба был объявлен в международный розыск. Глава СБУ Василий Грицак делал ряд заявлений о наличии доказательств причастности Ардзинба к созданию террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», а также попытке создания «Бессарабской народной республики» на юге Одесской области.
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