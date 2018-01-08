Фюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФ

Президент РоSSии Владимир Путин подписал Указ №578 о присвоении классного чина действительного государственного советника 3 класса начальнику департамента Администрации Президента РФ , куратору сепаратистских группировок в Украине Иналу Ардзинба.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Действительный государственный советник РоSSийской Федерации 3 класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерал-майор.

Как известно, Ардзинба с 2014 года курирует украинское направление в Кремле. 6 ноября 2015 года Прокуратура Одесской области заочно начала расследование в отношении Инала Ардзинба в связи с совершением тяжкого преступления: попыткой изменения государственной границы Украины.