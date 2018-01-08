Рождество прошло почти без обстрелов (обновлено)
Один военный был ранен во время выполнения боевого задания.
Штаб антитеррористической операции не зафиксировал обстрелов по состоянию на 18:00 воскресенья.
Об этом говорится в вечерней сводке военных.
"Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 большого праздника Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации", - сказано в ней.
Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.
Обновление. В темное время суток военные все же зафиксировали один обстрел.
"Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня… Во время выполнения боевого задания на луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение", – говорится в утренней сводке.
Обстрел произошел в районе Верхнеторецкого, где боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Боевики выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.
Напомним, что в 2017 году на Рождество было 72 обстрела и шесть раненых украинских бойцов, в 2016 году - 24 обстрела и один раненый.
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