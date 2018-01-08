В зоне АТО наступило перемирие: Не было ни одного обстрела в рождественский день
С полуночи до 18:00 в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00, на праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.
"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", – уверяют в штабе.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 6 января, боевики три раза нарушили перемирие. Ранение получил один украинский военный, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное, перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям. Позже сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, обстреливая украинские позиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
08.01.2018 05:17