В зоне АТО наступило перемирие: Не было ни одного обстрела в рождественский день

С полуночи до 18:00 в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00, на праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", – уверяют в штабе.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 6 января, боевики три раза нарушили перемирие. Ранение получил один украинский военный, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное, перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям. Позже сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, обстреливая украинские позиции.