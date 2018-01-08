В Гайвороне повредили памятник солдатам, погибшим во Второй мировой войне
Местные власти сочли это кощунством.
В Гайвороне Кировоградской области в период новогодних праздников вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан. У скульптуры отбили руку и лавровый венок.
Об этом 5 января сообщила пресс-служба местного горсовета.
В связи с инцидентом отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию, в которую вошли директор краеведческого музея, два представителя городского совета, начальник отдела архитектуры и градостроительства и ЖКХ, методист из РГА, который занимается охраной памятников. Поврежденную скульптуру осмотрели, составив соответствующий акт.
"Сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам-интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй мировой войны, а также зоны для отдыха молодежи, детей. Под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище. Акт вандализма в отношении скульптуры воина - является надругательством над памятью сотен, тысяч погибших земляков", - говорится в сообщении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
08.01.2018 05:06