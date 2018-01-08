В Гайвороне повредили памятник солдатам, погибшим во Второй мировой войне

Местные власти сочли это кощунством.

В Гайвороне Кировоградской области в период новогодних праздников вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан. У скульптуры отбили руку и лавровый венок.

Об этом 5 января сообщила пресс-служба местного горсовета.

Фото: facebook.com/HayvoronMiskrada

В связи с инцидентом отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию, в которую вошли директор краеведческого музея, два представителя городского совета, начальник отдела архитектуры и градостроительства и ЖКХ, методист из РГА, который занимается охраной памятников. Поврежденную скульптуру осмотрели, составив соответствующий акт.

"Сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам-интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй мировой войны, а также зоны для отдыха молодежи, детей. Под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище. Акт вандализма в отношении скульптуры воина - является надругательством над памятью сотен, тысяч погибших земляков", - говорится в сообщении.