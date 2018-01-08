В Гайвороне повредили памятник солдатам, погибшим во Второй мировой войне

Местные власти сочли это кощунством.

В Гайвороне Кировоградской области в период новогодних праздников вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан. У скульптуры отбили руку и лавровый венок.

Об этом 5 января сообщила пресс-служба местного горсовета.

Фото: facebook.com/HayvoronMiskrada

В связи с инцидентом отдел культуры райгосадминистрации создал комиссию, в которую вошли директор краеведческого музея, два представителя городского совета, начальник отдела архитектуры и градостроительства и ЖКХ, методист из РГА, который занимается охраной памятников. Поврежденную скульптуру осмотрели, составив соответствующий акт.

"Сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам-интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй мировой войны, а также зоны для отдыха молодежи, детей. Под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище. Акт вандализма в отношении скульптуры воина - является надругательством над памятью сотен, тысяч погибших земляков", - говорится в сообщении.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийскую авиабазу в Сирии второй раз за неделю атаковали беспилотникиРоSSийскую авиабазу в Сирии второй раз за неделю атаковали беспилотники
Вышеградская четверка будет формировать «второй полюс силы» в Евросоюзе - политологВышеградская четверка будет формировать «второй полюс силы» в Евросоюзе - политолог
В Латвии сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировойВ Латвии сотрудников КГБ лишили статуса ветеранов Второй мировой
В Днепре разрисовали памятник коммунарамВ Днепре разрисовали памятник коммунарам
Во второй половине 2018 года вероятна эскалация конфликта на Донбассе – экспертВо второй половине 2018 года вероятна эскалация конфликта на Донбассе – эксперт
Волкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на ДонбассеВолкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на Донбассе
Труханов высказался против сноса памятника основателям ОдессыТруханов высказался против сноса памятника основателям Одессы
Один боец АТО ранен во второй день рождественского перемирия на ДонбассеОдин боец АТО ранен во второй день рождественского перемирия на Донбассе
В Одессе облили краской памятный знак воинам, погибшим в АТОВ Одессе облили краской памятный знак воинам, погибшим в АТО
Второй фигурант дела Гужвы получил 4 года условноВторой фигурант дела Гужвы получил 4 года условно
Последние новости
Подгружаем последние новости