Меркель начала новые коалиционные переговоры

Меркель начала новые коалиционные переговоры

В воскресенье, 7 января, стартовали предварительные переговоры о формировании новой "большой" коалиции в Германии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По информации, предварительные консультации продлятся пять дней до четверга.

Сама Ангела Меркель считает, коалиционное работа будет идти "очень быстро, очень интенсивно". Лидер ХДС и канцлер Германии заявляет, что учтет ошибки, допущенные во время прошлой неудачной коалициады. В частности, предварительные результаты консультаций не будут публиковаться.

"Мы не черпаем красные линии, но мы хотим, чтобы в Германии обеспечить как можно больше красной политики", - заявил председатель СДПГ Мартин Шульц.

Предыдущий раунд консультаций проводится в тесном кругу лидеров партий. Если он будет успешным, Мартин Шульц получит от партии мандат на начало официальных консультаций - у них от каждой партии принимать участие по 13 переговорщиков. Окончательное решение об участии в коалициаде социал-демократы должны принять 21 января.

Напомним, ранее сообщалось, новый план канцлера Германии Ангелы Меркель по предотвращению распада Евросоюза обречен на провал. Такое мнение выразил европейский эксперт в сфере международного права Кнут Берг в комментарии корреспонденту ГолосUA.

«ЕС перестал быть той единой политической и экономической структурой, каковой он был еще десять и даже пять лет назад, - констатировал, в частности, он. – Европа столкнулась  с целым рядом вызовов, ответить на которые Брюссель попросту не в состоянии. Кроме того, сама ФРГ переживает кризис власти, и Меркель, катастрофически теряющая популярность, должна сосредоточиться на решении внутренних проблем государства».




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