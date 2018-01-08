Ирак собирается экспортировать нефть из провинции Киркук, отбитой у курдов

Поставки на иранский НПЗ составят до 30 тысяч баррелей в день.

Правительство Ирака собирается до конца января начать экспорт нефти из провинции Киркук в Иран . Об этом в воскресенье, 7 января, журналистам сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, пишет "Немецкая волна".

Ирак намерен поставлять до 30 тысяч баррелей сырой нефти в день на иранский нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе. В декабре после возобновления экспорта нефти из Киркука правительства обеих стран заявили о подписании соглашения о поставках. Также Ирак и Иран планируют построить нефтепровод, чтобы отказаться от поставок сырья при помощи грузовых автомобилей.

Добыча нефти в провинции Киркук была приостановлена до тех пор, пока армии Ирака не удалось восстановить контроль над регионом в октябре. До этого, начиная с 2014 года, нефтеносный район удерживали формирования курдов.

Напомним, что курды пытаются добиться независимости от Ирака. 25 сентября в курдском автономном регионе Ирака был проведен референдум в поддержку независимости. Ирак и другие страны, кроме Израиля, не признали это голосование.

В ответ на референдум Багдад наложил запрет на прямые международные рейсы в Курдистан, потребовал, чтобы правительство региона передало контроль над своими погранпостами, а также прекратил продавать валюту четырем курдским банкам.

Иракский суд выдал ордер на арест организаторов референдума о независимости Курдистана.