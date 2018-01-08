Порошенко подарил вертеп церкви УПЦ КП

Фигурки будут выставляться ежегодно в трапезном храме Софии Киевской.

Семья президента Петра Порошенко накануне Рождества подарила вертеп трапезному храму Софии Киевской, в котором с начала 2016 года проводит богослужения Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Об этом говорится на сайте УПЦ КП.

Фото: cerkva.info

Резные фигурки вертепа, изображающие событие рождения нашего Спасителя, отныне ежегодно будут выставляться в Трапезном храме Софии Киевской в период Рождественских праздников.

Церковь также отмечает, что рождественское поздравление Порошенко также записывал в храме Киевского патриархата - Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Напомним, Министерство культуры в 2016 году согласовало передачу в бесплатное пользование УПЦ Киевского патриархата здание Трапезной (Малой Софии) в Национальном заповеднике "София Киевская". Музейщики заявили о нарушении обязательств Украины перед ЮНЕСКО.

Министр культуры Вячеслав Кириленко тогда заявил, что решение было принято с политической целью - вернуть украинскую церковь в Софию Киевскую.

Трапезная, которая была построена в 1722-130 годах, расположена напротив южного фасада Софийского собора. Это одно из главных сооружений Софийского монастырского ансамбля.


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