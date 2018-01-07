РоSSийскую авиабазу в Сирии второй раз за неделю атаковали беспилотники

Вероятно атаку осуществили боевики ИГИЛ.

РоSSийскую авиабазу в Сирии второй раз за неделю атаковали беспилотники
Фото: syria.mil.ru

Аэродром роSSийской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения, по некоторым данным - боевиков "Исламского государства", передает русская служба Би-Би-Си.

Новостное агентство Orient News сообщило о неопознанных дронах над роSSийской авиабазой вечером 6 января. По данным издания, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены. С базы совершен обстрел дронов, однако о его результатах агентство не сообщает.

Издание Arabi21 со ссылками на источники в сирийской оппозиции также пишет о нападении, добавляя, что беспилотники были сделаны довольно примитивно и что ответного обстрела с роSSийской стороны видно не было.

Согласно данным сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, атака совершалась с базы "Исламского государства" в Латакии.

РоSSийские СМИ в сообщениях об атаке ссылаются на Telegram-канал Directorate 4. По его данным, роSSийские военные сбили несколько атаковавших дронов.

"О реальности налета БПЛА нет никаких сомнений", - пишет автор канала (орфография сохранена), добавляя, что об уроне, понесенном роSSийской авиабазой, ничего не известно.

Официального комментария роSSийского минобороны пока нет.

Напомним, 4 января Минобороны РоSSии опровергло сообщения об уничтожении семи роSSийских самолетов на авиабазе Хмеймимв Сирии. При этом там признали, что база подверглась обстрелу 31 декабря, в результате которого двое роSSийских военнослужащих погибли.


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