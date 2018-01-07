Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении призвал Северную и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения.

Его слова приводит северокорейское агентство ЦТАК .

В заявлении говорится, что две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", — гласит текст сообщения.

Там также подчеркивается, что в настоящий момент необходимо "создать атмосферу для национального примирения и объединения". Помимо этого, северокорейский лидер призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Также Ким Чен Ын подчеркнул необходимость улучшения отношений с Южной Кореей. В свою очередь официальный Сеул предложил КНДР провести переговоры на высоком уровне.

Позже КНДР впервые за два года возобновила специальную телефонную линию экстренной связи с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом.

Напомним, ранее сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сказал в новогоднем обращении.