Турция и Германия договорились приложить усилия для улучшения отношений

Германия и Турция будут делать все возможное для улучшения двусторонних отношений.

Об этом заявили министры иностранных дел стран Зигмар Габриэль и Мевлют Чавушоглу, которые встретились в Германии 6 января, пишет Reuters .

Габриэль указал на исторические связи между странами, в частности, роль турецких работников в восстановлении Германии после Второй мировой войны, турецкое гостеприимство по отношению к немецким беженцам во время фашистской эпохи и 3 млн турецких граждан, которые сейчас находятся в ФРГ.

Чавушоглу сказал, что Турция и Германия имеют похожие взгляды на ситуацию в странах Ближнего Востока, пострадавших от конфликтов, и что Берлин и Анкара сотрудничают по гуманитарным вопросам, таким, как миграция.

После принятой в Бундестаге резолюцией о геноциде армян отношения между Германией и Турцией усложнились.

Еще одним поводом стали аресты в Турции немецких граждан. По данным МИД ФРГ, по состоянию на 11 сентября 2017 года в тюрьмах Турции по политическим обвинениям находились 11 немецких граждан.

Напомним, ранее сообщалось, Федеральное правительствоГермании заморозило крупную часть сделок по поставкам оружия Анкаре по причине нарастающего напряжения в двусторонних отношениях. В рамках НАТО, Германия связана с Турцией рядом партнерских обязательств, от которых не может просто отказаться.

