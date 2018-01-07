На Сочельник боевики трижды нарушили рождественское перемирие

Одного украинского военного ранено.

Фото: facebook.com/ato.news

На Сочельник, 6 декабря, противник продолжал обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями оружия позиции Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении, боевики из 120-мм минометов обстреливали окрестности Троицкого и выпустили в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской стреляли из стрелкового оружия, около Новолуганского, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные в ответ не стреляли.

За минувшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни угрозы нет.

Напомним, вчера боевики с полуночи один раз обстреляли позиции украинских военных.