Германия объявила о полной утилизации ливийского химоружия

Немецкая компания GEKA завершила ликвидацию ливийского химического оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны и иностранных дел ФРГ, сообщает корреспондент Укринформа .

«Федеральное общество по утилизации химических боеприпасов в Мюнстере, имеющее большой опыт в этой сфере, завершило уничтожение токсичных материалов», — говорится в пресс-релизе.

По этому поводу 11 января в Мюнстере, Нижняя Саксония, состоится церемония, в которой примут участие руководство Организации по запрещению химического оружия (OVCW), представители МИД и бундесвера, а также ливийской стороны.

Германия с сентября 2016 года оказывала поддержку в уничтожении последних запасов химических веществ, оставшихся от программы разработки химоружия Ливии. За последние месяцы около 500 тонн опасных химвеществ «двойного использования» были успешно и без вреда для экологии утилизированы под наблюдением OVCW.

Эти вещества остались со времен режима Каддафи и должны были быть уничтожены в соответствии с соглашением о химическом оружии.