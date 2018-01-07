Германия объявила о полной утилизации ливийского химоружия

himoruzhie-v-livii

Немецкая компания GEKA завершила ликвидацию ливийского химического оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны и иностранных дел ФРГ, сообщает корреспондент Укринформа.

«Федеральное общество по утилизации химических боеприпасов в Мюнстере, имеющее большой опыт в этой сфере, завершило уничтожение токсичных материалов», — говорится в пресс-релизе.

По этому поводу 11 января в Мюнстере, Нижняя Саксония, состоится церемония, в которой примут участие руководство Организации по запрещению химического оружия (OVCW), представители МИД и бундесвера, а также ливийской стороны.

Германия с сентября 2016 года оказывала поддержку в уничтожении последних запасов химических веществ, оставшихся от программы разработки химоружия Ливии. За последние месяцы около 500 тонн опасных химвеществ «двойного использования» были успешно и без вреда для экологии утилизированы под наблюдением OVCW.

Эти вещества остались со времен режима Каддафи и должны были быть уничтожены в соответствии с соглашением о химическом оружии.

Ливия в 2016 году обратилась к международному сообществу за помощью в их ликвидации. OVCW и Совет Безопасности ООН решили поддержать Ливию. Расходы на уничтожение были предоставлены США и Германией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
Блок рекламы


Похожие новости
Германия призвала к развертыванию миротворцев ООН на Донбассе до весны 2018 годаГермания призвала к развертыванию миротворцев ООН на Донбассе до весны 2018 года
Германия и Франция старались не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибались - ГеращенкоГермания и Франция старались не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибались - Геращенко
Франция и Германия отреагировали на обмен пленными на ДонбассеФранция и Германия отреагировали на обмен пленными на Донбассе
Бразилия объявила венесуэльского дипломата персоной нон гратаБразилия объявила венесуэльского дипломата персоной нон грата
Канада объявила персонами нон грата посла и поверенного в делах ВенесуэлыКанада объявила персонами нон грата посла и поверенного в делах Венесуэлы
Украина не войдет в ЕС в ближайшие годы – ГерманияУкраина не войдет в ЕС в ближайшие годы – Германия
Тереза Мэй объявила победу над ИГИЛ в Ираке и СирииТереза Мэй объявила победу над ИГИЛ в Ираке и Сирии
Генассамблея ООН объявила недействительным решение США признать Иерусалим столицей ИзраиляГенассамблея ООН объявила недействительным решение США признать Иерусалим столицей Израиля
РоSSия официально объявила об отзыве своих представителей из СЦККРоSSия официально объявила об отзыве своих представителей из СЦКК
Австралийская разведка объявила набор персоналаАвстралийская разведка объявила набор персонала
Последние новости
Подгружаем последние новости