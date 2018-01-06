Протесты в Иране: силовики задержали 90 студентов

Протесты в Иране: силовики задержали 90 студентов

В Иране c начала акций протеста были задержаны, по меньшей мере, 90 учащихся вузов.

Об этом сообщил член Парламентской комиссии по образованию и исследованиям Ирана Махмуд Садыки, передает "Агентство Анадолу".

Сообщается, что судьба 10 студентов до сих пор неизвестна. "Согласно информации Минобразования Ирана, большинство задержанных учащихся не связаны с демонстрациями. Почти все они задержаны в районах, где не происходило демонстраций, либо у себя дома",- сказал Садыки. Ранее сообщалось, что участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь.  Напомним, в пятницу, 29 декабря 2017 года, состоялись массовые акции в шести городах. Протесты направлены против экономической политики правительства и высокой стоимости жизни. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири обвинил консервативные круги в подстрекательстве к протестам и том, что они используют экономические проблемы в стране, чтобы подорвать политику реформ, которую проводит президент Хасан Роухани. Этим, по мнению Джахангири, объясняются речевки и плакаты демонстрантов "Долой Роухани!" и "Смерть диктатору!".




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