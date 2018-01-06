В Египте протестующие напали на полицейский участок

В Египте протестующие напали на полицейский участок

Десятки протестующих атаковали полицейский участок в Каире после того, как в полиции умер человек, содержавшийся под стражей.

Об этом сообщило Associated Press.

По данным источника в службе безопасности страны, демонстранты подожгли полицейский автомобиль, бросали камни и попытались штурмовать участок полиции. Также представитель службы отметил, что задержанного обвиняют по делу о наркотиках, но не уточнил, является ли информация о его гибели правдой.

Сообщается, что во время штурма полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. В результате было арестовано несколько человек.




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