В Египте протестующие напали на полицейский участок
Десятки протестующих атаковали полицейский участок в Каире после того, как в полиции умер человек, содержавшийся под стражей.
Об этом сообщило
По данным источника в службе безопасности страны, демонстранты подожгли полицейский автомобиль, бросали камни и попытались штурмовать участок полиции. Также представитель службы отметил, что задержанного обвиняют по делу о наркотиках, но не уточнил, является ли информация о его гибели правдой.
Сообщается, что во время штурма полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. В результате было арестовано несколько человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.01.2018 23:46