Боевики опасаются наступление ВСУ: активно минируют местность и возводят новые опорные пункты

По имеющейся информации, командование боевиков «ДНР» рассматривает возможность использование врывоопасного газа для закачивания в ствол шахты Бутовка с целью проведения провокации. В частности, предлагается закачать такой газ через дегазирующий вентиляционный ствол, соединенный под землей со стволом шахты Бутовка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает Час Пик.

Продолжается активное минирование местности роSSийскими оккупантами. Так, зафиксировано минирование отдельных участков местности между поселками Раевка – Крутая Гора, а так же Раевка – Веселая Гора. В основном минируются участки местности, примыкающие или находящиеся непосредственно в пойме реки Северский Донец (судя по всему, роSSийское командование опасается инфильтрации украинских ДРГ через эти участки).

При этом отмечается установка как противопехотных, так и противотанковых мин, хотя на данном направлении использование танков практически исключается. Также отмечается установка противником отдельных минно-взрывных заграждений (в основном замаскированных) в районе дороги, проходящей севернее Веселой Горы, между Счастьем и Луганском.

Оккупанты ожидают наступление ВСУ со стороны Трехизбенки в общем направлении на Смелое и высоту 175.9 с целью отрезания «кишки» у Сокольников. В связи с этими «ожиданиями» противник поэтапно усиливает все свои опорные пункты вдоль дороги Сокольники – Пришиб – Славяносербск, за последние сутки между Славяносербском и Красным Лиманом перегонялись 2 ед. МТ-ЛБ и 1 БМП-1.

В районе Бетманово оккупанты активно оборудуют батальонный район обороны – уже создано несколько опорных пунктов (ряд инженерных сооружений находятся прямо на территории данного н.п.), также противник активно минирует нейтральную полосу и подходы к поселку. Похожие работы происходят и на участке Гольмовское – Доломит, также на этом участке отмечается появление оборудованных позиций для огневых средств типа ПТРК или ЗУ-23-2.

Используя перемирие, оккупанты активно пополняют боекомплект своих мобильных огневых групп, действующих севернее Авдеевки на участке от Каменки до Верхнеторецкого. Севернее Ясиноватой со стороны Зорьки от железной дороги ведется переброска боеприпасов несколькими Уралами через частный сектор в район высоты 272.2 около дороги Е-50.