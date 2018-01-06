В "ЛНР" сложная гуманитарная и финансовая ситуация: "власти республики" просят помощи у РоSSии

В "ЛНР" сложная гуманитарная и финансовая ситуация: "власти республики" просят помощи у РоSSии

В связи со сложной гуманитарной и финансовой ситуацией, сложившейся в «ЛНР», и отсутствием возможностей самостоятельно обеспечить потребности коммунальных служб и медицинских учреждений, руководство «ЛНР» приняло решение обратиться в АП РФ с просьбой предоставления целевой гуманитарной помощи на 2018 год.

С этой целью была создана «межведомственная комиссия» под руководством «совета министров ЛНР», которая должна подготовить полный список необходимого оборудования и материалов (в частности, медицинского оборудования, медикаментов, строительных материалов, оборудования для ремонта систем водоснабжения и пр.).

Отдельные общественные структуры «ЛНР» активно сотрудничают с гуманитарными организациями Германии. Так, ОО «Бумеранг добра» (Луганск) регулярно получает от альянса «Будущее Донбасса» (Тюрингия, Германия) гуманитарный груз (специализированное медицинское оборудование, продукты питания и др.).

Учредителями и активистами альянса «Будущее Донбасса» является Раиса и Бернд Штейник (проживают в г. Гроссхайде, Германия), среди активных деятелей альянса отмечаются члены партии «Альтернатива для Германии». Они тесно сотрудничают с информационным порталом фонда «Русский Мир», на котором Р. Штейник неоднократно излагала обращения к жителям Германии и РФ с обвинениями власти Украины в «блокаде» Донбасса, «геноциде» против его населения, с одновременным выражением «благодарности» РФ за гуманитарную и иную помощь. Также члены немецкого альянса регулярно посещают оккупированный Луганск.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
Блок рекламы


Похожие новости
Stratfor: США готовят в текущем году четыре санкционных удара по РоSSииStratfor: США готовят в текущем году четыре санкционных удара по РоSSии
Турчинов назвал действия РоSSии в Сирии "позорным фарсом"Турчинов назвал действия РоSSии в Сирии "позорным фарсом"
Из Латвии выдворили супругов-журналистов из РоSSииИз Латвии выдворили супругов-журналистов из РоSSии
Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа МакмастерЗаявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Жители Донецка рассказали, как в РоSSии воспринимают беженцев из «ДНР»Жители Донецка рассказали, как в РоSSии воспринимают беженцев из «ДНР»
Министр культуры Нищук получил в декабре 50 тыс. грн материальной помощиМинистр культуры Нищук получил в декабре 50 тыс. грн материальной помощи
Эксперт об убийстве Ноздровской: ситуация показательна и циничнаЭксперт об убийстве Ноздровской: ситуация показательна и цинична
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку УкраиныВ РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
В РоSSии экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонииВ РоSSии экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии
Последние новости
Подгружаем последние новости