В "ЛНР" сложная гуманитарная и финансовая ситуация: "власти республики" просят помощи у РоSSии
В связи со сложной гуманитарной и финансовой ситуацией, сложившейся в «ЛНР», и отсутствием возможностей самостоятельно обеспечить потребности коммунальных служб и медицинских учреждений, руководство «ЛНР» приняло решение обратиться в АП РФ с просьбой предоставления целевой гуманитарной помощи на 2018 год.
С этой целью была создана «межведомственная комиссия» под руководством «совета министров ЛНР», которая должна подготовить полный список необходимого оборудования и материалов (в частности, медицинского оборудования, медикаментов, строительных материалов, оборудования для ремонта систем водоснабжения и пр.).
Отдельные общественные структуры «ЛНР» активно сотрудничают с гуманитарными организациями Германии. Так, ОО «Бумеранг добра» (Луганск) регулярно получает от альянса «Будущее Донбасса» (Тюрингия, Германия) гуманитарный груз (специализированное медицинское оборудование, продукты питания и др.).
Учредителями и активистами альянса «Будущее Донбасса» является Раиса и Бернд Штейник (проживают в г. Гроссхайде, Германия), среди активных деятелей альянса отмечаются члены партии «Альтернатива для Германии». Они тесно сотрудничают с информационным порталом фонда «Русский Мир», на котором Р. Штейник неоднократно излагала обращения к жителям Германии и РФ с обвинениями власти Украины в «блокаде» Донбасса, «геноциде» против его населения, с одновременным выражением «благодарности» РФ за гуманитарную и иную помощь. Также члены немецкого альянса регулярно посещают оккупированный Луганск.
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