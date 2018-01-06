В "ЛНР" сложная гуманитарная и финансовая ситуация: "власти республики" просят помощи у РоSSии

В связи со сложной гуманитарной и финансовой ситуацией, сложившейся в «ЛНР», и отсутствием возможностей самостоятельно обеспечить потребности коммунальных служб и медицинских учреждений, руководство «ЛНР» приняло решение обратиться в АП РФ с просьбой предоставления целевой гуманитарной помощи на 2018 год.

С этой целью была создана «межведомственная комиссия» под руководством «совета министров ЛНР», которая должна подготовить полный список необходимого оборудования и материалов (в частности, медицинского оборудования, медикаментов, строительных материалов, оборудования для ремонта систем водоснабжения и пр.).

Отдельные общественные структуры «ЛНР» активно сотрудничают с гуманитарными организациями Германии. Так, ОО «Бумеранг добра» (Луганск) регулярно получает от альянса «Будущее Донбасса» (Тюрингия, Германия) гуманитарный груз (специализированное медицинское оборудование, продукты питания и др.).