РоSSия перебросила на Донбасс эшелон с боеприпасами для артсистем и 20 единиц РСЗО "Град"

АТО

В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая роSSийская мобильная станция спутниковой связи типа «Аурига», предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает Час Пик.

Для обеспечения деятельности частей и соединений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» в недельный период с территории РоSSии было доставлено 20 ед. 122-мм РСЗО "Град", 4 БМП-2 и эшелон с боеприпасами для артиллерийских систем различного калибра.

В н.п. Макеевка на территории ОАО «Укругольснаб», где оккупанты организовали один из складов боеприпасов, представителями «1-го АК ДНР» осуществлялись загрузки боеприпасов для артиллерийского вооружения, в т.ч. для РСЗО. В дальнейшем эти боеприпасы автомобильным транспортом (автомобили «Урал», «КамАЗ») перевозились в направлении н.п. Горловка, Ясиноватая.

В районе юго-западнее Христово фиксируется появление передвижного (мобильного) пункта управления оккупантов – наблюдалось 2 передвижных радиостанции на базе автокунгов, мобильный ПУ типа «Кушетка», а также 1 единица БРМ-1К. Не исключено, что речь идет об открытой демонстрации в дезинформационных целях - машины не маскировались, позиций для них не оборудовались, передвигались демонстративно открыто и длительное время оставались на открытой местности.

В лесопосадке южнее Калиново отмечается появление довольно мощной бронегруппы - пара танков типа Т-72, БТР-80 и 2 единицы БМП-1. Вся техника рассредоточена, замаскирована и охраняется на позиции. Также наблюдались 3 Урала со стороны Калиново на Алмазную (явно из состава этой группы).


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