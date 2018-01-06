В индийском Кашмире четыре полицейских погибли в результате теракта

В индийском Кашмире четыре полицейских погибли в результате теракта

В результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир погибли минимум четыре полицейский.

Об этом сообщает местная полиция, передает Сегодня.

"Самодельное взрывное устройство, детонировало в Сопор (город — ред.). Четыре полицейских погибли", — говорится в сообщении полиции штата.

Также сообщается, что взрыв произошел на территории рынка около 10.20 по местному времени.

На данный момент на месте инцидента проводится поисковая операция.

Как сообщалось ранее, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человек. Взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолетыВ Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Stratfor: США готовят в текущем году четыре санкционных удара по РоSSииStratfor: США готовят в текущем году четыре санкционных удара по РоSSии
В Косово четырем депутатам дали условный срок за распыление слезоточивого газа в парламентеВ Косово четырем депутатам дали условный срок за распыление слезоточивого газа в парламенте
В Сирии разбился роSSийский вертолет, погибли два пилотаВ Сирии разбился роSSийский вертолет, погибли два пилота
В Луганской области погиб военный в результате подрываВ Луганской области погиб военный в результате подрыва
Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДРЯпония рассматривает четыре варианта войны с КНДР
За год во время боев в Сирии погибли 39 тысяч человекЗа год во время боев в Сирии погибли 39 тысяч человек
Испания выведет своих полицейских из Каталонии до конца годаИспания выведет своих полицейских из Каталонии до конца года
В Роттердаме задержали четырех террористовВ Роттердаме задержали четырех террористов
В Украине с начала года убили 6 полицейскихВ Украине с начала года убили 6 полицейских
В Турции в результате атаки курдской РПК погибли военныеВ Турции в результате атаки курдской РПК погибли военные
Последние новости
Подгружаем последние новости