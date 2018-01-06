В индийском Кашмире четыре полицейских погибли в результате теракта

В результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир погибли минимум четыре полицейский.

Об этом сообщает местная полиция, передает Сегодня .

"Самодельное взрывное устройство, детонировало в Сопор (город — ред.). Четыре полицейских погибли", — говорится в сообщении полиции штата.

Также сообщается, что взрыв произошел на территории рынка около 10.20 по местному времени.

На данный момент на месте инцидента проводится поисковая операция.

Как сообщалось ранее, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человек. Взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник.