В индийском Кашмире четыре полицейских погибли в результате теракта
В результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир погибли минимум четыре полицейский.
Об этом сообщает местная полиция, передает
"Самодельное взрывное устройство, детонировало в Сопор (город — ред.). Четыре полицейских погибли", — говорится в сообщении полиции штата.
Также сообщается, что взрыв произошел на территории рынка около 10.20 по местному времени.
На данный момент на месте инцидента проводится поисковая операция.
Как сообщалось ранее, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человек. Взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник.
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06.01.2018 14:02